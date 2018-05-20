Ройзман заявил, что уходит в отставку

11:11 | 22.05.2018

Председатель Екатеринбургской городской думы Евгений Ройзман отказался участвовать в процедуре отмены прямых выборов мэра и во время выступления на заседании думы заявил, что уходит в отставку.



«Я ухожу в отставку. Принимать в этом участие не хочу. Решение принято окончательное, я вам все сказал. Что будет дальше, я не знаю», — передает слова Ройзмана ТАСС.



После этого заявления Ройзман покинул зал заседаний.



Отметим, что в случае отставки председателя его обязанности будет исполнять заместитель Виктор Тестов.



Фото: dev.infox.ru