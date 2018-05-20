ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 21 мая 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 21 мая произошло 3 ДТП с пострадавшими, в результате которых 4 человека, в том числе 2 ребёнка, получили травмы различной степени тяжести.Так, вв городе Заречном на улице Ленинградской женщина — водитель автомобиля «Опель-Корса» допустила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства.В результате ДТП девочка 2009 года рождения, пешеход, получила травмы: ушибы, ссадины мягких тканей нижних конечностей.в Екатеринбурге на 2-м км Егоршинского подхода, напротив дома по ул. Новгородцевой, 3, водитель автомобиля ВАЗ-21093, двигаясь по Егоршинскому проезду со стороны ул. 40 лет ВЛКСМ в сторону ул. Малышева, при развороте не уступил дорогу автомобилю «Тойота-Хай-Люкс», который двигался в попутном направлении.В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21093 получил травмы: сотрясение головного мозга, перелом ребер слева, госпитализирован в ГКБ № 23; пассажир автомобиля ВАЗ-21093, мальчик 2012 года рождения, получил травмы: сотрясение головного мозга, ушибленная ссадина головы.в Екатеринбурге на улице Челюскинцев неустановленный водитель на неустановленном автобусе маршрута 082, двигаясь по ул. Челюскинцев со стороны проспекта Космонавтов в направлении ул. Свердлова, допустил падение пассажира в салоне автобуса и, высадив пассажира, с места ДТП скрылся.В результате ДТП женщина 1971 года рождения, пассажир, самостоятельно вызвала бригаду скорой медицинской помощи и была доставлена в ГКБ № 24 с повреждением связок левой голени.Водителей в состоянии алкогольного опьянения — 46Выезд на полосу встречного движения — 39Непредоставление преимущества пешеходам — 173Нарушения водителями маршрутного транспорта — 140Нарушение правил перевозки детей-пассажиров — 111Неиспользование ремней безопасности — 710Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.