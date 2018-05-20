В Асбесте предприятие оштрафовано за загрязнение воздуха

10:39 | 22.05.2018

В Асбесте за загрязнение воздуха оштрафовали предприятие ООО «ФОРЭС», которое занимается производством пропантов — материалов, используемых в нефтедобывающей промышленности для повышения эффективности отдачи скважин.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, на выпуске из цеха обжига пропантов допускался выброс диоксида серы, не предусмотренного разрешительной документацией, а также превышение выбросов оксида и диоксида азота.



По результатам проверки предприятие оштрафовано на 85 тысяч рублей. Заместитель директора по производству и заместитель начальника цеха обжига пропантов привлечены к дисциплинарной ответственности. На данный момент нарушения устранены.





Фото: liter.kz