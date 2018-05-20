В Нижнем Тагиле на полгода осудили мужчину, который пытался дать взятку полицейскому

10:16 | 22.05.2018

В Нижнем Тагиле вынесли приговор 38-летнему гражданину Республики Узбекистан Комилжону Миртожиеву.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в январе этого года брата Комилжона задержали по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Мужчина решил дать взятку, чтобы его родственника освободили от уголовной ответственности.



— Около 10 часов 19 января 2018 года Миртожиев пришел в Отдел полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское», где в ходе личного приема, проводимого заместителем начальника ОП № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское», передал последнему взятку в сумме 30 тыс. рублей, — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.



Отметим, что сотрудник полиции действовал в рамках оперативного эксперимента. После передачи денег Миртожиева задержали. В итоге суд назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы, 30 тысяч рублей поступят в доход государства.





Фото: nugazeta.ru