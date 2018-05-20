По Екатеринбургу развесят флаги с волком Забивакой

09:52 | 22.05.2018

В преддверии чемпионата мира по футболу Екатеринбург украсят флагами с изображением официального талисмана соревнований — волка Забиваки. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.



Всего в городе развесят более 300 флагов. Их разместят на опорах освещения на улице Ленина (от Вайнера до Московской), Репина (от Мельникова до Малышева), Репина (от Мельникова до Татищева), Татищева (от Московской до Токарей) и на Машинной (от Саввы Белых до Фурманова).



Отмечается, что флаги должны повесить до 11 июня. Администрация города готова потратить на украшения 200 тысяч рублей.





Фото: zakupki.gov.ru