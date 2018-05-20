В Свердловской области за минувшие выходные было выявлено более 240 потенциальных «убийц» за рулём автомобилей

09:41 | 22.05.2018

Прошедшие выходные побили рекорд майских праздников по количеству пьяных за рулём.



Так, с 18 по 20 мая во время проведения массовых рейдов по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, сотрудниками ГИБДД Свердловской области было выявлено 243 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.



Водителям стоит помнить, что за отказ от прохождения освидетельствования водители несут точно такую же ответственность, как и водители, чье опьянение было установлено, — на них налагается административный штраф в сумме 30 тысяч рублей, и точно так же они лишаются права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Кстати, таковых за время проведения рейдов оказалось 60 человек.



Кроме того, задержаны 32 водителя, которые в течение года уже привлекались к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас им грозит уже не административная, а уголовная ответственность по статье 264 УК РФ.



Особое внимание нужно обратить на то, что только с начала текущего года на территории региона произошло 56 ДТП по вине пьяных водителей, в которых погибли 20 человек, ещё 70 человек, в этих же ДТП, получили травмы различной степени тяжести.



Информация и фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области