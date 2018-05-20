В Свердловской области добровольцы посадили более 30 тысяч новых деревьев

23:32 | 21.05.2018

Во Всероссийский день посадки леса более 500 добровольцев дали жизнь тысячам молодых сосен и сибирских елей.



По данным Департамента информационной политики Свердловской области, самой популярной посадочной площадкой стала местность в Берёзовском лесничестве. На этой территории теперь будут приживаться 19 тысяч молодых деревьев. Ещё несколько тысяч крупномерных сосен появились в Юго-Западном и Сысертском лесопарках. Теперь 17 тысяч сибирских елей также насчитывает Нижний Тагил.



Отметим, что акция, приуроченная к Всероссийскому дню посадки леса, продлится до конца мая, поэтому у свердловчан ещё есть возможность внести свою лепту в озеленение региона. Как правило, за это время неравнодушным уральцам удаётся посадить до 300 тысяч новых деревьев.



Фото: recyclemag.ru