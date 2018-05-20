Продукция предприятий Свердловской области может использоваться в Узбекистане

22:48 | 21.05.2018

Теперь инновационная продукция предприятий Свердловской области будет использоваться в работе нефтегазового сектора в Узбекистане. Эта договорённость и другие соглашения о сотрудничестве были достигнуты во время визита делегации предприятий Екатеринбурга во главе с вице-губернатором Азатом Салиховым в азиатскую страну.



С настоящего времени в Узбекистан будет поступать продукция малых и средних предприятий региона, работающих в сфере машиностроения, производства нефтегазового оборудования, промышленности и энергетики. Также в рамках делового тура прошли переговоры по взаимодействию в сферах спорта, туризма и архивного дела. По словам Салихова, делегация предложила увеличить поставки фруктов и овощей в Свердловскую область.



Отметим, что за 2017 год процент торговли между Средним Уралом и Узбекистаном вырос почти в 40 раз по сравнению с 2016 годом, а вырученная сумма составила почти 180 миллионов долларов.



Фото: oblgazeta.ru