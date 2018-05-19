В Свердловской области проснулись ядовитые змеи

20:09 | 21.05.2018

Город Новоуральск в Свердловской области заполонили гадюки. Только за последние выходные местные жители столкнулись с, по крайней мере, пятью ядовитыми рептилиями. В основном гадюки распространяются в садах и гаражах, однако и на улицах города тоже есть шанс столкнуться со змеёй. В настоящее время страницы местных жителей Новоуральска и окрестных посёлков пополняются новыми снимками убитых рептилий.



В пресс-службе регионального МЧС отметили, что в этом году змеи выползли на охоту раньше, чем обычно. Однако это не повод пренебрегать правилами безопасности. В ведомстве предупреждают, что при встрече со змеёй нужно избегать резких пугающих движений – нельзя выставлять вперёд руки, разворачиваться к ней спиной или вовсе убегать. По возможности, нужно держать перед собой палку, направленную к змее и сохранять спокойствие в решениях, действиях и жестах.



Фото: 24health.by