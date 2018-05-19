В избирком поданы документы по референдуму за возвращение прямых выборов мэра

19:27 | 21.05.2018

Сегодня депутат гордумы Дмитрий Головин сдал в избирательную комиссию Свердловской области документы с просьбой о регистрации инициативной группы по проведению референдума, возвращающего народные выборы мэра Екатеринбурга. Об этом Головин написал на своей странице в Facebook.



Теперь в течение 15 дней областной избирком должен рассмотреть вопрос о том, реализуема ли претензия депутата в рамках закона. Если организаторы выборов одобрят все документы по созданию инициативной группы, то все материалы поступят в областное Заксобрание. Сотрудникам этого органа будет дано ещё 20 дней на аналогичную процедуру. В случае положительного решения депутатов, избирательная комиссия зарегистрирует инициативную группу. И вот тогда дело останется за ней – если команда соберёт поддержку в 2% голосов, тогда вопрос о возвращении прямых выборов будет вынесен на референдум.



По словам авторов инициативы, основная цель референдума – сохранить народные выборы мэра Екатеринбурга. Вопрос был сформулирован с учётом опыта других регионов, в которых подобные предложения уже отклоняли.



Фото: fjxymc.com