Рано разделись: на Урал снова надвигаются заморозки

19:10 | 21.05.2018

В преддверии лета в Свердловской области снова ожидаются заморозки. Уже завтра, 22 мая, ночью и утром температура воздуха и поверхности почвы упадёт до минус 3 градусов. С таким предупреждением выступил Уральский гидрометцентр.



Тем не менее, утренний морозец не собьёт стабильные 18-20 градусов на столбиках термометров, однако о лете ещё думать рано – будет дуть сильный северный и северо-западный ветер до 20 метров в секунду. Кроме того, в течение начавшейся рабочей недели ожидаются небольшие дожди.



Сообщается, что предвестниками таких резких перепадов температуры стали мощный грозовой фронт и ураганный ветер, которые в минувшие дни прошли через Средний Урал. Это повлекло за собой отключение электроэнергии и частичное разрушение зданий.



Фото: avdet.org