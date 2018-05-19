С рынка лесозаготовок в Белоярке может уйти крупный игрок

18:57 | 21.05.2018

Налоговики подали в Арбитражный суд Свердловской области исковое заявление о признании банкротом одного из крупных участников на рынке лесозаготовок в Белоярке – ООО «Желдорпуть» Михаила Каримова, весьма известного в лесной сфере бизнесмена. Его компании по договорам аренды от 2008-2010 гг. переданы лесные участки сроком на 49 лет в несколько тысяч гектар. Сумма исковых требований, согласно картотеке Арбитражного суда, составляет почти 2,7 миллиона рублей.



Ранее одним из совладельцев ООО «Желдорпуть» являлся теперь уже бывший депутат думы Белоярского городского округа Игорь Каламян. В бытность, когда он был одним из учредителей компании, её деятельностью интересовалось Московское Управление по экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК).