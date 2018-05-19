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18:16 | 21.05.2018
Рассмотрение апелляции по делу жительницы Режа Ирины Сохаревой отложили до середины июня
Напомним, что Ирина Сохарева признана виновной Режевским районным судом в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в 300 тысяч рублей (гособвинение просило пять лет колонии).
В 2008–2009 годах администрация Режевского городского округа опубликовала извещение в местной газете о проведении торгов в форме аукциона по продаже права на заключение договора аренды на земельные участки. Ирина Сохарева заявилась сразу на три участка на улице Родниковой (№ 26, 28, 38). Все три в итоге ей и достались за смехотворную сумму.
Право аренды Ирина Сохарева зарегистрировала в Режевском филиале Росреестра, после чего получила разрешения на строительство индивидуальных жилых домов и обратилась в Режевское БТИ с целью зарегистрировать объекты незавершенного строительства (ОНС) — фундаменты, получила кадастровые паспорта (которые, как установил суд, нигде не зафиксированы) и зарегистрировала свое право собственности на них.
Зная, что по ст. 36 Земельного кодекса РФ граждане, имеющие в собственности сооружения, расположенные на земельных участках, находящихся в государственной собственности, могут приобрести право на эти участки в льготном порядке за плату в размере 1,5 процента от кадастровой стоимости, она обратилась в администрацию муниципалитета. За три участка она заплатила всего около 8,5 тысячи рублей. Впоследствии один из них Сохарева продала за 750 тысяч рублей предпринимательнице Седухиной, хотя приобретала его за 2 179 рублей.
По версии следствия, фундаменты на земельных участках в инкриминируемый период отсутствовали, что подтверждается как показаниями 11 свидетелей (соседей по участкам), так и экспертизой, согласно которой покров земли не нарушался, а грунт, согласно лабораторным данным, сохранил свой первозданный вид и свойства.
Совокупность установленных обстоятельств, по версии следствия и суда, позволяют сделать вывод о том, что Ирина Сохарева обманным путем оформила право собственности на несуществующие ОНС, а затем обратилась в администрацию Режевского городского округа. В результате этого она приобрела право собственности на земельные участки путем их выкупа по льготной цене. Ущерб государству, согласно выводам суда, составил 1 миллион 238 тысяч рублей.
После вынесения приговора с подачи мужа подсудимой Дмитрия Сохарева региональные СМИ рассказали трагическую историю о том, как за решетку отправили якобы невиновную мать двоих детей. Однако при внимательном рассмотрении этого дела можно сделать вывод о том, что следственные действия и судебное разбирательство проводились на основании достаточных данных, а сентиментальные рассуждения о детях и непростом положении семьи Сохаревых — не более чем попытки сыграть на общественном мнении и избежать ответственности перед законом. Детально эту ситуацию мы описывали ранее (читать здесь).
© «Вечерние Ведомости»
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