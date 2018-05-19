Главным тренером ФК «Урал» назначен Дмитрий Парфенов

17:06 | 21.05.2018

Возглавлявший с 2015 года «Тосно» Дмитрий Парфенов назначен главным тренером ФК «Урал». Сегодня с ним подписан контракт, сообщает пресс-служба клуба.



Занимавший должность главного тренера уральского клуба Александр Тарханов переведен на должность советника президента клуба по спортивной части и будет курировать вопросы селекции, развития молодежного и детского футбола.



«Футбольный клуб «Урал» выражает Александру Федоровичу большую благодарность за плодотворную работу на посту наставника основной команды. Желаем успешной и продуктивной работы в новой должности, а также скорейшего восстановления после перенесенной операции на ахилле», — говорится в сообщении.



Новому тренеру «Урала» 43 года. В качестве игрока он четыре раза выигрывал чемпионат России. Тренерскую карьеру начал в 2012 году. В 2015-м возглавил «Тосно». В минувшем сезоне клуб одержал победу в Кубке России, но не смог сохранить место в Российской футбольной премьер-лиге.





Фото: 78.ru