В Карпинске проверяют детский сад, где заболели дети

16:37 | 21.05.2018

В Карпинске прокуратура проводит проверку из-за ухудшения состояния воспитанников детского сада № 23.



По предварительной информации, за последние несколько дней шестеро детей пожаловались на боль в животе, рвоту и недомогание. У двух из них диагностировали ротавирусную инфекцию, у трех, предположительно, гастроэнтерит. Сейчас проводятся необходимые анализы.



«Специалистами Роспотребнадзора в образовательной организации отобраны пробы продуктов питания, проводятся исследования и иные мероприятия для установления причин возможного заболевания», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.



Отметим, что детский сад продолжает работать.





Фото: myaltai.com