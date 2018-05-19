В 2019 году в Екатеринбурге более точно пропишут перекрытия на 9 Мая

15:55 | 21.05.2018

В 2019 году администрация Екатеринбурга детально пропишет все перекрытия дорог и тротуаров 9 мая, чтобы у жителей была возможность посмотреть парад Победы.



Напомним, что в этом году многие горожане жаловались, что они не могли посмотреть парад, так как практически все подходы к проспекту Ленина были перекрыты. Людям приходилось забираться на машины и крыши домов.



Таким образом, предполагается, что в следующем году екатеринбуржцы смогут с точностью до метра узнать, какие участки будут перекрыты.