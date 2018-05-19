«Ночь музеев» посетили более 150 тысяч екатеринбуржцев

15:31 | 21.05.2018

Более 150 тысяч человек приняли участие в «Ночи музеев» в Екатеринбурге.



Напомним, что в этом году акция прошла уже в 12-й раз. Главной темой стало 295-летие уральской столицы, дополнительной — чемпионат мира по футболу.



Традиционно всем желающим предложили приобрести единый билет, по которому можно посетить пять площадок, участвующих в акции.



Очереди перед музеями начали выстраиваться еще до начала мероприятий.





Фото: rg.ru