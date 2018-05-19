Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 20 мая 2018 года

15:06 | 21.05.2018

За прошедшие сутки с 08:00 20.05.2018 до 08:00 21.05.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 111 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 81 противоправное деяние. Из них 1 убийство, 2 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 5 фактов мошенничества, 2 грабежа, 2 угона транспортных средств, 11 фактов незаконного оборота наркотиков, из них 5 фактов сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека, из них 1 ребенок.



За минувшие сутки на территории области проведено 20 мероприятий, в которых приняли участие 25 576 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 159 полицейских. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области