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15:06 | 21.05.2018

Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 20 мая 2018 года

За прошедшие сутки с 08:00 20.05.2018 до 08:00 21.05.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 111 преступлений.

В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 81 противоправное деяние. Из них 1 убийство, 2 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 5 фактов мошенничества, 2 грабежа, 2 угона транспортных средств, 11 фактов незаконного оборота наркотиков, из них 5 фактов сбыта.

За прошедшие сутки на территории области произошло 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека, из них 1 ребенок.

За минувшие сутки на территории области проведено 20 мероприятий, в которых приняли участие 25 576 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 159 полицейских. Нарушений общественного порядка не допущено.

Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

© «Вечерние Ведомости»

 


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