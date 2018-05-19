В магазине на Бардина обрушился потолок. Пострадала женщина

15:03 | 21.05.2018

Прокуратура проводит проверку сообщений СМИ о травмировании женщины в магазине «Магнит» на улице Бардина.



Инцидент произошел днем 20 мая. По предварительной информации, на одну из покупательниц упал фрагмент потолочного перекрытия или отделочного материала. Пострадавшую госпитализировали.



— Я зашла за хлебом, и на моих глазах на другую покупательницу рухнула часть потолка. Она упала, из головы сильно текла кровь. Приехавшие медики перемотали ей голову бинтом и экстренно увезли в больницу, — передает слова очевидца «Наша газета».



Известно, что сейчас магазин не работает.



Прокуратура проверит, когда в помещении проводился ремонт потолочного перекрытия и отделочные работы, а также установит ответственное лицо.