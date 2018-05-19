ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 18 по 20 мая 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, с 18 по 20 мая произошло 13 ДТП с пострадавшими, в результате которых 1 человек погиб, ещё 13 человек, в том числе 2 ребёнка, получили травмы различной степени тяжести.Так,в 19:05 в Верхотурье на улице Малышева произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок. Мальчик 2007 года рождения, на остановке общественного транспорта, встал ногами на задний бампер рейсового автобуса ПАЗ-32054, руками зацепился за шарниры крепления заднего люка. Проехав приблизительно 500 метров, после того как автобус начал движение, несовершеннолетний не удержался и упал на проезжую часть дороги.В результате ДТП: мальчик 2007 года рождения, госпитализирован в ЦРБ Верхотурского района, диагноз: ЗЧМТ, ушиб головного мозга, поверхностная травма головы.в 16:10 в Екатеринбурге на улице Щорса женщина, водитель автомобиля «Фольксваген Туарег» при выезде на дорогу, с прилегающей территории, не уступила дорогу мотоциклу «Ямаха» двигающемуся по ул. Щорса, со стороны ул. 8 марта, в сторону ул. Союзная.В результате ДТП: водитель мотоцикла «Ямаха» скончался на месте ДТП.в 13:40 в Лесном на улице Ленина женщина, водитель автомобиля «Хендэ Солярис» при движении задним ходом во внутриквартальном проезде допустила наезд на пешехода.В результате ДТП: пешеход мужчина 1930 года рождения, получил травмы: ссадина носа, правой щеки, правой кисти, правого колена.в 11:30 в Екатеринбурге на улице Грибоедова водитель автомобиля «Дэу Нексия» при повороте налево, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21074, который двигался во встречном направлении. После столкновения, автомобиль ВАЗ-21074 допускает наезд на автомобиль «Мицубиси Паджеро».В результате ДТП: пассажир автомобиля ВАЗ-21074, женщина 1995 года рождения, доставлена в ГКБ №24, диагноз: тупая травма живота.в 16:20 в посёлке Билимбай на улице Мира девушка, водитель автомобиля «Киа-Рио» (стаж 8 дней), не обеспечила постоянного контроля за дорожным движением, не справилась с управлением и допустила выезд на полосу дороги предназначенную для встречного движения, где и произошло столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Хендэ ix 35».В результате ДТП: водитель автомобиля «Киа-Рио», доставлена в ГБУЗ г. Первоуральска, диагноз: ушибленная рана правого коленного сустава, ссадина левого коленного сустава.в 17:25 в Полевском на улице К. Маркса водитель автомобиля «Дэу Матиз», на перекрестке неравнозначных дорог, при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество и допустил столкновение с мотоциклом «Хонда BROS400», который двигался по главной дороге.В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы: перелом лучевой кости правой руки, назначено амбулаторное лечение.в 19:55 в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов водитель мотоцикла «Хонда CBR600RR» двигаясь по проспекту Космонавтов со стороны ул. Артинская в сторону ул. Турбинная, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21103, который двигался во встречном направлении и совершал поворот налево по дополнительной секции на ул. Турбинная на разрешающий сигнал.В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы: сочетанная рана, ЧМТ, госпитализирован в ГКБ №23.в 18:50 в Екатеринбурге на улице Реактивной водитель автомобиля «Рено Логан» при движении задним ходом на прилегающей территории, не убедилась в безопасности маневра допустила наезд на пешехода двигающегося слева направо по ходу движения автомобиля.В результате ДТП пешеход женщина 1940 года рождения, получила травмы: СГМ, ЗЧМТ, ушиб, ссадина лба, подкожная гематома, госпитализирована в ГКБ №24.в 15:20 в Серове (Вятчино, 10, дворовая территория), водитель автомобиля «Форд» при начале движения не убедился в безопасности маневра допустил наезд на пешехода сидевшего перед автомобилем.В результате ДТП пешеход мальчик 2009 года рождения (9 лет), получил травму: тупая травма живота.в 06:40 в посёлке Бисерть на улице Ленина водитель автомобиля «ЛАДА-21730», в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость движения и допустил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие (дерево).В результате ДТП водитель автомобиля «ЛАДА», получил травму: кровоизлияние в сетчатку правого глаза; пассажир мужчина 1991 года рождения, получил травмы: ссадины в области носа, левой кисти, ушиб левого коленного сустава.в 10:05 в Екатеринбурге на улице Проезжей водитель автомобиля «Вольво» не выбрал безопасную дистанцию движения до впереди двигающегося автомобиля «Дэу Матиз» и допустил столкновение.В результате ДТП водитель автомобиля «Дэу Матиз» получил травмы: ЧМТ, сотрясение головного мозга.в 12:15 в Каменск-Уральском на улице Парковой водитель автомобиля «Шевроле» допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неположенном месте.В результате ДТП пешеход женщина 1960 года рождения, получила травмы: СГМ, ушибленная рана волосистой части головы.в 13:25 на 243 км автодороги Екатеринбург – Серов водитель автомобиля «Дэу Матиз», не выбрал безопасную скорость движения и допустил съезд в кювет.В результате ДТП водитель автомобиля «Дэу Матиз», получил травмы: ЧМТ, СГМ.Водителей в состоянии алкогольного опьянения— 243Выезд на полосу встречного движения — 129Непредоставление преимущества пешеходам — 669Нарушения водителями маршрутного транспорта — 147Нарушение правил перевозки детей-пассажиров — 318Не использование ремней безопасности — 2322Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.