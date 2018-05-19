Ларисе Ассоновой дали четыре года лишения свободы

14:12 | 21.05.2018

Сегодня, 21 мая, Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Ларисе Ассоновой.



Напомним, следствие считает, что Лариса Ассонова, а также бард Александр Новиков и экс-замминистра инвестиций и развития Свердловской области Михаил Шилиманов похитили порядка 54 млн рублей у 65 пайщиков кооператива «Бухта Квинс».



Суд признал Ассонову виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). С учетом приговора Сысертского районного суда, вынесенного в ноябре 2017 года, ей назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.





Фото: ekburg.tv