В Нижнем Тагиле по факту гибели трех человек при пожаре проводится доследственная проверка

13:57 | 21.05.2018

В Нижнем Тагиле проводится доследственная проверка в связи с гибелью трех человек при пожаре.



Напомним, что сегодня утром огнем охватило частный дом по адресу улица Дальняя,7. При тушении обнаружены три тела: хозяйки жилища Светланы Марченко 1957 года рождения, ее 37-летнего сына Алексея Кузнецова и 28-летнего Ильи Ложкина.



По предварительной информации, следов насильственной смерти нет. Возможная причина пожара – курение в постели.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством начальника территориального ОВД подполковника полиции Андрея Кузнецова.



- По предварительным данным, накануне ЧП они перекапывали огород, а вечером распивали спиртные напитки, - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Сейчас выясняются более точные обстоятельства трагедии.





Фото: TagilCity.ru