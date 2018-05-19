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Новости дня


13:57 | 21.05.2018

В Нижнем Тагиле по факту гибели трех человек при пожаре проводится доследственная проверка

В Нижнем Тагиле проводится доследственная проверка в связи с гибелью трех человек при пожаре.

Напомним, что сегодня утром огнем охватило частный дом по адресу улица Дальняя,7. При тушении обнаружены три тела: хозяйки жилища Светланы Марченко 1957 года рождения, ее 37-летнего сына Алексея Кузнецова и 28-летнего Ильи Ложкина.

По предварительной информации, следов насильственной смерти нет. Возможная причина пожара – курение в постели.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством начальника территориального ОВД подполковника полиции Андрея Кузнецова.

- По предварительным данным, накануне ЧП они перекапывали огород, а вечером распивали спиртные напитки, - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Сейчас выясняются более точные обстоятельства трагедии.


Фото: TagilCity.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


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