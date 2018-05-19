Пожар в Нижнем Тагиле унёс жизни трёх человек

Как сообщает городской портал TagilCity.ru, 21 мая в 5 утра в Нижнем Тагиле в частном доме по адресу ул. Дальняя, 7 произошел пожар. По словам очевидцев, рассказавших изданию о пожаре, в огне погибли три человека.«Предположительно, погибли хозяйка дома, ее взрослый сын и его друг», - сообщил очевидец происшествия.В свою очередь, как рассказали агентству «Между строк» в отделе надзорной деятельности, при разборке сгоревших конструкций были обнаружены тела 63-летней хозяйки дома, её 43-летнего сына и сожителя.По предварительным данным, причиной пожара послужила непотушенная сигарета. По информации полиции, семья была неблагополучной и состояла на учёте.В настоящее время на месте происшествия работают пожарные дознаватели.Фото: TagilCity.ru