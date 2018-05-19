В Свердловской области полностью восстановлено электроснабжение

13:00 | 21.05.2018

В 162 населенных пунктах Свердловской областью полностью восстановлено электроснабжение. По состоянию на 10 часов 21 мая электричество вернулось в дома более 52 тысяч свердловчан.



Как сообщил первый заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикризов, на отдельных участках все еще идут работы, но без отключения потребителей.



«В круглосуточном режиме более 500 человек (энергетики, коммунальные службы, сотрудники МЧС) и 156 единиц спецтехники устраняли последствия непогоды в Свердловской области. Подача электроэнергии в дома жителей Среднего Урала полностью восстановлена», - говорится в сообщении ГУ МЧС по Свердловской области.



Напомним, что из-за шквалистого ветра в регионе наблюдались обрывы проводов линий электропередачи. По официальным данным, больше всего от непогоды пострадали Артинский, Сысертский, Белоярский, Невьянский, Пышминский, Камышловский, Талицкий, Артемовский и Тавдинский городские округа, а также Первоуральск, Ревда, Михайловск, Красноуфимск, Сухой Лог и Ирбитское муниципальное образование.





Фото: sochinews.io