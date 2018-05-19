В Екатеринбурге нейросеть и робот нарисуют античную фреску на жилом доме

Участники фестиваля «Стенограффия-2018», который пройдёт в Екатеринбурге с 25 по 27 мая, создадут репродукцию античной фрески. Репродукция будет сделана при помощи нейросети, созданной сотрудниками «Яндекса», и робота-принтера, сконструированного командой «Стенограффии».Стоит отметить, что изображение с сюжетами мифов об Ахиллесе будет восстановлено впервые. Нейросеть попыталась воссоздать его по найденным в 1968 году фрагментам фрески римской Испании IV века.Работа с изображением фрески, созданная нейросетью и роботом, появится на фасаде жилого дома на улице Попова, 9.Кстати, фреска станет первым объектом фестиваля «Стенограффия-2018», который возьмёт своё начало в Екатеринбурге с 25 по 27 мая, а далее, с мая по сентябрь, пройдёт ещё в восьми городах и посёлках.Так, с 4 по 7 июля фестиваль пройдёт в Ханты-Мансийске, с 27 по 29 июля — в Омске, с 10 по 13 августа — в Ноябрьске. В Муравленко граффити появятся с 14 по 17 августа, а в Оренбурге — с 16 по 19 августа. Затем фестиваль выйдет за пределы полярного круга и пройдёт в посёлках Новый Порт и Мыс Каменный с 29 августа по 3 сентября, а затем, выбравшись из Заполярья, переберётся в Томск, там фестиваль пройдёт с 6 по 9 сентября.Фото: пресс-служба фестиваля «Стенограффия»