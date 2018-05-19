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Улицу Монтажников перекроют на четыре дня
Автомобили и общественный транспорт смогут объехать данный участок по улицам Билимбаевской, Таватуйской, Маневровой и Автомагистральной.
Фото: news.nashbryansk.ru
© «Вечерние Ведомости»
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