Улицу Монтажников перекроют на четыре дня

12:18 | 21.05.2018

В Екатеринбурге на четыре дня, с 25 по 28 мая, закроют для движения улицу Монтажников. Здесь, на участке от дома № 6 до пересечения с Расточной, заменят асфальт.



Автомобили и общественный транспорт смогут объехать данный участок по улицам Билимбаевской, Таватуйской, Маневровой и Автомагистральной.





Фото: news.nashbryansk.ru