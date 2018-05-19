В Екатеринбурге у должников арестовали Porsche Cayenne и Subaru Forester

УФССП и Госавтоинспекция провели в Свердловской области совместный рейд «Должник». Для получения данных о задолженности водителей использовали видеокамеры, которые позволяют считывать информацию по номеру транспортного средства.Так, в Екатеринбурге арестован Porsche Cayenne за долг владельца в размере 500 тысяч рублей по уголовному штрафу к условному наказанию и Subaru Forester, хозяин которого задолжал юридическому лицу более шести миллионов рублей. Автомобили отправлены на ответственное хранение на специализированную стоянку.Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, с начала 2018 года поступило 138 тысяч исполнительных производств по взысканию административных штрафов ГИБДД на сумму около 120 миллионов рублей.