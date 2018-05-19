Генподрядчик по строительству дома для переселенцев в Камышлове стал фигурантом уголовного дела

10:47 | 21.05.2018

Генеральный подрядчик по строительству многоквартирного жилого дома в Камышлове, часть квартир в котором приобретена администрацией городского округа для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, стал фигурантом уголовного дела. ООО «БазисСтройПроект» на основании договоров подряда для выполнения работ привлекало строителей, но по окончании строительства расчет с ними не был произведен, факт наличия каких-либо договорных отношений представителями ООО «БазисСтройПроект» отрицается. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, сумма долга превысила 500 тыс. рублей.



Камышловская межрайонная прокуратура провела проверку о нарушении трудовых прав граждан и, усмотрев признаки преступления, направила материалы в полицию. Следственными органами по указанному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере). Ход и результаты расследования поставлены в прокуратуре на контроль.



Отметим, что ООО «БазисСтройПроект» в декабре 2017 года было признано банкротом, в отношении компании введена процедура конкурсного производства. Среди кредиторов — Департамент государственного строительного и жилищного надзора по Свердловской области. Долг перед ведомством сформировался, так как предприятие не уплатило административные штрафы в размере полумиллиона рублей.



Дом, при строительстве которого ООО «БазисСтройПроект» выступало генподрядчиком, должен быть сдан по контракту еще в ноябре 2016 года, но ввести его в эксплуатацию удалось лишь в декабре 2017 года. Всего, согласно муниципальному контракту, 83 квартиры в нем передадут семьям, проживающим в ветхих и аварийных бараках.