В Серове осужден водитель фуры, сбивший насмерть двух женщин

Полтора года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении назначил Серовский районный суд водителю фуры, сбившему двух женщин в Серове в октябре прошлого года.Напомним, смертельное ДТП произошло 18 октября 2017 года. В тот день, в 18:50, водитель фуры МАЗ-5440А8, двигаясь по улице Октябрьской Революции в Серове, возле городской поликлиники на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на двух женщин 1972 и 1993 года рождения, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Спасти жизни пострадавших не удалось.Тогда же по данному факту органами следствия было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК Российской Федерации «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Виновником ДТП был признан водитель седельного тягача, мужчина 1963 года рождения, житель Тюменской области, работающий на одном из предприятии в городе Ишим. В тот день он развозил товар по магазинам Серова.Как пояснял сам шофер, скорость его движения была невелика, около 35 километров в час, однако, подъезжая к пешеходному переходу, он проявил невнимательность и пешеходов, вышедших на проезжую часть, заметил не сразу, а потому мер к остановке автомобиля не принял.Автомеханическая экспертиза, проведённая после ДТП, установила, что участок дороги, где произошёл наезд на пешеходов, был ровный, каких-либо повреждений на нём не было. Скорость автомобиля была небольшой, а освещение вполне достаточным, чтобы водитель смог оценить дорожную обстановку, заметить пешеходов и своевременно отреагировать.По мнению следствия и суда, у водителя имелась техническая возможность предотвратить наезд на пешеходов, но этого не произошло.Кроме основного наказания в виде лишения свободы, Серовский районный суд назначил дополнительное наказание в виде лишения права управлять транспортным средством сроком на 2 года.Информация и фото: МО МВД России «Серовский»