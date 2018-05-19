В 16 населенных пунктах Свердловской области продолжаются аварийно-восстановительные работы

10:17 | 21.05.2018

На Среднем Урале продолжается восстановление электроснабжения после вчерашнего штормового ветра, оставившего без света более 52 тысяч человек в 162 населенных пунктах. В большинстве из них электроснабжение восстановлено.



Как сообщает первый заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикризов, в 16 населенных пунктах с общей численностью населения 4,5 тысячи человек продолжаются аварийно-восстановительные работы. Задействовано 142 бригады, круглосуточно работают 460 специалистов.



Сейчас в регионе продолжает действовать особый режим работ. По всем вопросам, связанным со сбоями в работе объектов электроэнергетики, можно обращаться в центры поддержки клиентов ОАО «МРСК Урала» и центры обслуживания клиентов АО «Облкоммунэнерго» по телефонам 8-800-2501-220 и 8-800-2500-343 (звонки бесплатные).



По официальным данным, больше всего от непогоды пострадали Артинский, Сысертский, Белоярский, Невьянский, Пышминский, Камышловский, Талицкий, Артемовский и Тавдинский городские округа, а также Первоуральск, Ревда, Михайловск, Красноуфимск, Сухой Лог и Ирбитское муниципальное образование.