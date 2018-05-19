Юлия Михалкова проведет поэтический марафон для сотрудников ГУФСИН

09:57 | 21.05.2018

22 мая участница коллектива «Уральские пельмени» Юлия Михалкова проведет поэтический марафон для сотрудников свердловского ГУФСИН. Мероприятие пройдет в рамках акции «Читай-страна». Также актриса откроет первую в уральском ГУФСИН открытую полку обмена книгами.



Мероприятие начнется в 15:30 в конференц-зале ГУФСИН по адресу улица Репина, 4а.



Фото: fanpelmeni.ru