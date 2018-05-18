Крупный пожар в Первоуральске: сгорели два дома, две бани, крыша соседнего дома и повреждён гараж

Вчера, 20 мая, в Первоуральске на улице Серова в результате пожара огнём были уничтожены сразу два частных жилых дома, две бани, надворные постройки, крыша соседнего дома и повреждены стены гаража. Общая площадь пожара составила 500 кв. м.Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 16:02, к месту ЧП выехали в общей сложности 10 единиц техники и 30 человек личного состава подразделений МЧС. Локализовать огонь удалось полтора часа спустя после вызова, а открытое горение было ликвидировано только к 19:30. В общей сложности пожар тушили пять часов, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 21:10.О пострадавших в пожаре не сообщается. Причины пожара устанавливаются.Информация и фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской област; ВКонтакте/Инцидент Первоуральск