Сегодня вечером в Екатеринбурге стартуют опрессовки

09:16 | 21.05.2018

Сегодня вечером в Екатеринбурге, а также в Березовском и Верхней Пышме начнутся гидравлические испытания трубопроводов. Первый этап опрессовок продлится до 25 мая.



С 23:00 21 мая до 07:00 22 мая пройдут гидравлические испытания распределительных и квартальных трубопроводов через обратный трубопровод с ограничением подачи ГВС потребителям.



С 00:00 до 06:00 23 и 24 мая пройдут гидравлические испытания обратных магистральных и разводящих трубопроводов с ограничения подачи ГВС потребителям.



С 9:00 до 17:00 25 мая в зоне Свердловской ТЭЦ (сетевой район «Градмаш») пройдут гидравлические испытания обратных магистральных и разводящих трубопроводов с ограничения подачи ГВС потребителям.



Напомним, что еще до начала испытаний температура горячей воды будет понижена до 40 градусов Цельсия.



В случае обнаружения утечек горячей воды необходимо звонить по телефонам: 329-33-52, 329-37-52, 331-22-18 (начальник смены тепловых сетей ЦДС) или 370-19-79, 370-59-21 (дежурный диспетчер ОДС).





Фото: etk-ural.ru