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22:42 | 20.05.2018
В Екатеринбурге перекроют движение на нескольких участках дорог
Улица Большакова будет перекрыта для проезда на участке от Луначарского до Восточной до 30 мая. До этого же числа будет ограничено движение по Первомайской от ул. Горького до Карла Либкнехта.
Также напомним, что в связи с ремонтом теплотрасс с 26 мая по 27 июня будет закрыто движение на Красных Командиров от ул. Старых Большевиков до Красных Командиров, 72.
Фото: avto1001.info
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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20.05.2018
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