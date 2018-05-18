В Екатеринбурге перекроют движение на нескольких участках дорог

22:42 | 20.05.2018

В связи с ремонтом проезжей части на несколько дней в Екатеринбурге перекроют сразу несколько дорог. Уже с сегодняшнего дня, 20 мая, закрыта ул. Большакова. Через два дня, 22 мая, будет перекрыта улица Первомайская.



Улица Большакова будет перекрыта для проезда на участке от Луначарского до Восточной до 30 мая. До этого же числа будет ограничено движение по Первомайской от ул. Горького до Карла Либкнехта.



Также напомним, что в связи с ремонтом теплотрасс с 26 мая по 27 июня будет закрыто движение на Красных Командиров от ул. Старых Большевиков до Красных Командиров, 72.



Фото: avto1001.info