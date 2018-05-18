Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Новости дня


22:42 | 20.05.2018

В Екатеринбурге перекроют движение на нескольких участках дорог

В связи с ремонтом проезжей части на несколько дней в Екатеринбурге перекроют сразу несколько дорог. Уже с сегодняшнего дня, 20 мая, закрыта ул. Большакова. Через два дня, 22 мая, будет перекрыта улица Первомайская.

Улица Большакова будет перекрыта для проезда на участке от Луначарского до Восточной до 30 мая. До этого же числа будет ограничено движение по Первомайской от ул. Горького до Карла Либкнехта.

Также напомним, что в связи с ремонтом теплотрасс с 26 мая по 27 июня будет закрыто движение на Красных Командиров от ул. Старых Большевиков до Красных Командиров, 72.

Фото: avto1001.info

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
20.05.2018

22:42 | 20.05.2018
В Екатеринбурге перекроют движение на нескольких участках дорог

22:24 | 20.05.2018
Из-за непогоды театр драмы в Нижнем Тагиле лишился кровли

22:07 | 20.05.2018
В Свердловской области устранены причины остановки движения поездов

17:13 | 20.05.2018
В Екатеринбурге прошел детский крестный ход

16:40 | 20.05.2018
В Свердловской области разбитыми машинами не обошлось. Встали поезда, и 30 тысяч человек остались без электричества

15:38 | 20.05.2018
Прошла первая майская гроза и оставила за собой упавшие деревья и столбы, сорванные крыши и разбитые автомобили

15:04 | 20.05.2018
В Перми досрочно завершен ремонт улицы Механошина

15:02 | 20.05.2018
В Перми проводится аукцион на ремонт сквера Авиаторов

14:59 | 20.05.2018
Жительница Прикамья осуждена за истязание сына

13:46 | 20.05.2018
Екатеринбуржцы стали призерами в первый день чемпионата Европы по карате

13:36 | 20.05.2018
В Берёзовском загорелся склад

12:54 | 20.05.2018
МЧС объявило о штормовом предупреждении в Свердловской области

12:02 | 20.05.2018
«Майская прогулка» в 35-й раз проходит в Екатеринбурге

11:28 | 20.05.2018
Вчера снова загорелся дом возле генконсульства Китая в Екатеринбурге

11:22 | 20.05.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 19 мая 2018 года

11:08 | 20.05.2018
На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге байкер на полном ходу протаранил «десятку»

19.05.2018

23:28 | 19.05.2018
На международный конкурс в Екатеринбурге съедутся участники из семи стран

23:14 | 19.05.2018
В Свердловской области установят памятник Николаю II

19:27 | 19.05.2018
В Екатеринбурге забывший о полученном сроке мигрант пришёл в полицию за продлением срока пребывания в стране

17:42 | 19.05.2018
В Екатеринбурге школьников научили делать БТР

17:41 | 19.05.2018
В Екатеринбурге из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали 20 человек

17:32 | 19.05.2018
Компания по добыче змеевика на Урале находится на грани банкротства

16:54 | 19.05.2018
Автомобильный беспредел в Екатеринбурге: парни на BMW, объезжая пробку по тротуару, избили велосипедиста и раздавили велосипед

16:33 | 19.05.2018
Один из участников рынка водоснабжения Красноуральска признан банкротом

14:03 | 19.05.2018
Задержитесь на «Ночи музеев» в Екатеринбурге? Расскажем, как уехать домой

13:48 | 19.05.2018
В Екатеринбурге открылась выставка информационного агентства ТАСС

12:30 | 19.05.2018
В Екатеринбурге гостей ЧМ-2018 будут досматривать прямо на вокзале

12:20 | 19.05.2018
Выходные порадуют екатеринбуржцев теплом

12:10 | 19.05.2018
«Борьба еще не закончена»: в Екатеринбурге отменили фестиваль водных фонариков

12:07 | 19.05.2018
В Екатеринбурге зафиксировали случай кражи асфальта

11:21 | 19.05.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 18 мая 2018 года

11:18 | 19.05.2018
В Екатеринбурге на Шарташе пожар унёс всё имущество жильцов

11:01 | 19.05.2018
«Ночь музеев» в Екатеринбурге проходит в двенадцатый раз

18.05.2018

22:50 | 18.05.2018
Императорский бал: в Доме Севастьянова наградили лучших выпускников

22:31 | 18.05.2018
Фестиваль «Стенограффия» пройдёт в Екатеринбурге в девятый раз

21:22 | 18.05.2018
В ДТП на Щорса погиб мотоциклист

20:01 | 18.05.2018
Известный спортсмен публично поддержал выдвинувшегося на праймериз свердловского общественника

19:44 | 18.05.2018
Парковку на площади 1905 года закроют из-за соревнований по автозвуку

19:14 | 18.05.2018
Главу Полевского оштрафовали за долгий ответ на обращение

18:46 | 18.05.2018
Житель Екатеринбурга, претендовавший на пост председателя правительства России, подал в суд на Владимира Путина

18:16 | 18.05.2018
Михаил Бабич наградил пермяков по итогам организации и проведения выборной кампании президента России

18:10 | 18.05.2018
Депутат Госдумы с Урала поведет ЛДПР к победе на выборах в Волгоградской области

17:45 | 18.05.2018
Временная комиссия по дорогам проконтролировала расходование средств на ремонт дорог

17:38 | 18.05.2018
В администрации Перми состоялся круглый стол по реализации парковочной политики

17:30 | 18.05.2018
Историки и общественные деятели обсудили в Екатеринбурге эпоху правления Николая II

17:30 | 18.05.2018
В Перми идет широкое обсуждение концепции развития цифровой экономики в Пермском крае

17:05 | 18.05.2018
Евгений Куйвашев поздравил Якушева и Кобылкина с назначениями в правительство

17:04 | 18.05.2018
В Прикамье молодым ученым вручили свидетельства на получение президентских грантов

16:57 | 18.05.2018
В третий раз в Перми собрались ведущие эксперты ИТ-отрасли

16:46 | 18.05.2018
Казнить, нельзя помиловать. Комиссия Свердловского Заксобрания рекомендовала лишить мандата Армена Карапетяна


Мы в соцсетях





Архив
«    Май      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 