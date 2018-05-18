Из-за непогоды театр драмы в Нижнем Тагиле лишился кровли

22:24 | 20.05.2018

Из-за шквалистого ветра части кровли лишился театр драмы в Нижнем Тагиле. Ветер не только оторвал несколько слоев верхнего покрытия, но и разрушил утеплитель.



Отметим, что театр был отремонтирован совсем недавно — в 2015 году. Тогда на капитальный ремонт было потрачено 521 млн рублей. Вероятно, теперь театр снова нуждается в ремонте.



Фото: Telegram-канал «Слухи Тагила»

