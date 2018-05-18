В Екатеринбурге прошел детский крестный ход

17:13 | 20.05.2018

По случаю 150-летия со дня рождения Николая II в Екатеринбурге состоялся детский крестный ход, который собрал более тысячи человек.



По информации пресс-службы Екатеринбургской епархии, в шествии приняли участие воспитанники воскресных школ, учащиеся средних общеобразовательных учреждений, Свято-Симеоновской гимназии, представители православного движения «Верим. Действуем!», воспитанники «Братства православных следопытов», кадеты, участники детских патриотических объединений, студенты, педагоги и родители школьников.



Участники крестного хода прошли от храма «Большой Златоуст» до часовни святой великомученицы Екатерины.



Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

