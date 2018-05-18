Прошла первая майская гроза и оставила за собой упавшие деревья и столбы, сорванные крыши и разбитые автомобили

Сегодня, 20 мая, в Екатеринбурге прошла первая майская гроза. Случилось то, что сегодня утром предсказывали синоптики, а МЧС даже выпустило предупреждение о надвигающейся буре и проинструктировало горожан о том, что делать и как себя вести, если порывы сильного ветра застали вас на улицах города или во время отдыха на природе.Прогнозы сбылись: в городе почти час наблюдались сильнейшие порывы ветра, которые срывали вывески и крыши, валили деревья и столбы.Горожане в паблике INBURG социальной сети «ВКонтакте» сообщают о помятых машинах, поваленных деревьях, упавших столбах и сорванных крышах и выкладывают фотографии увиденного.«Сима-ленд. Что-то незакреплённое». Пост от подписчика Анютки Моталкиной«Химмаш». Пост от подписчика Елены Бирюковой«Как будто фильм ужасов какой-то». Пишет подписчик Елизавета Кузнецова«На Бардина после дождя». Сообщает подписчик Анечка Попова«Полевской». От Анны Артюховой«Обстановка за городом». Сообщает подписчик Полина Путилина«Билимбаевская, 5, сильный ветер снёс крышу у дома на припаркованную машину!» Пишет Евгений Оспанов«Арамиль». Пост от подписчика Сереги Быкова«В Арамиле с "Магнита" на центральную улицу сорвало крышу». Вторит ему подписчик Петр Красилъников«Человека увезли на скорой». Добавляет про этот же случай Янина Зуенко«Лёгким бризом выдернуло окно с балкона. Мкр-н Птицефабрика». Пишет Марк Голеншин«Верхняя Пышма, сильный ветер вырвал крышу, покосило гараж. Пострадала машина, выбило все стёкла». Пост от подписчика Романа Чугунова«Ломает деревья, Сортировка, ул. Техническая». Сообщает Иришка Дудка«Сортировка». Сухо делится подписчик Иустин МошкинФото: подписчик Леха Леха«На Тверитина, в сторону Восточной, упало дерево на трамвайные пути». Сообщает и прикладывает фото Ксюша Константинова«Ливень в Академическом». Пишет подписчик Сергей ВалерьевичВот ещё несколько фотографий от жителей города: