В Берёзовском загорелся склад

13:36 | 20.05.2018

Сегодня, 20 мая, в 10:54 поступило сообщение о пожаре на складе на улице Уральской в Берёзовском.



К месту ЧП выехали 7 единиц техники 17 человек личного состава подразделений МЧС.



Не смотря на высокую горючую загрузку склада уже к 11:37 огнеборцам удалось локализовать огонь на площади 20 кв. м., а в 11:48 ликвидировать открытое горение. В настоящее время идёт проливка и разбор сгоревших конструкций.



Пострадавших во время пожара нет.



Информация: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: yablor.ru