МЧС объявило о штормовом предупреждении в Свердловской области

12:54 | 20.05.2018

Региональное управление МЧС заявило о штормовом предупреждении. В Свердловской области возможно усиление ветра до 20 м/сек.



Напомним, что при усилении ветра следует ограничить выход из зданий и особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности. Также при штормовом ветре не рекомендуется оставаться в транспортном средстве, лучше его покинуть спрятаться в ближайшем здании.



На сегодня синоптики обещали теплую погоду – до 23-28 градусов тепла днем, также возможны грозы.



Фото: sesansblog.files.wordpress.com