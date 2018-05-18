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Новости дня


12:54 | 20.05.2018

МЧС объявило о штормовом предупреждении в Свердловской области

Региональное управление МЧС заявило о штормовом предупреждении. В Свердловской области возможно усиление ветра до 20 м/сек.

Напомним, что при усилении ветра следует ограничить выход из зданий и особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности. Также при штормовом ветре не рекомендуется оставаться в транспортном средстве, лучше его покинуть спрятаться в ближайшем здании.

На сегодня синоптики обещали теплую погоду – до 23-28 градусов тепла днем, также возможны грозы.

Фото: sesansblog.files.wordpress.com

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»

 


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