«Майская прогулка» в 35-й раз проходит в Екатеринбурге

12:02 | 20.05.2018

Сегодня в Екатеринбурге «Майская прогулка» проходит уже в 35-й раз. В этом году участникам было предложено выбрать один из трех маршрутов: «Классика» (50 км), «Юбилейная» дистанция (35 км) и «Шарташская кругосветка» (18 км).



Отметим, что маршруты на 50 и 35 км пройдут вдоль южного берега Шарташа к технопарку «Университетский», через микрорайон Компрессорный, лесопарк Лесоводов России, ЦПКиО им. Маяковского. А самый длинный маршрут, 50 км, доведет его участников до микрорайона Химмаш. Старт и финиш всех трех маршрутов – главный корпус Уральского Федерального университета на Мира, 19. А финишировать все участники должны до 21:00.



Отметим, что, помимо прогулки по красивым местам города, участники также смогут посоревноваться в лазерном биатлоне, пройти коммуникативные квесты и сдать комплекс ГТО для туристических походов.



Фото: ngzt.ru