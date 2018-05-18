Вчера снова загорелся дом возле Генконсульства Китая в Екатеринбурге

11:28 | 20.05.2018

Вчера вечером загорелся дом возле Генерального консульства Китая в Екатеринбурге. Несмотря на близость к зданию Генконсульства КНР, угрозы распространения огня на данное учреждение не было.



В доме на Отто Шмидта, 44 загорелся второй этаж, затем пламя перекинулось на крышу. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг 1-Бис.



На месте с пожаром боролись 20 спасателей. Пострадавших нет.



Напомним, что в октябре прошлого года этот же дом на Шмидта уже «пережил» пожар.



Фото: «Ночные новости»