Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 19 мая 2018 года

11:22 | 20.05.2018

За прошедшие сутки с 08:00 19.05.2018г. до 08:00 20.05.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 117 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 65 противоправных деяний. Из них: 2 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 1 разбойное нападение, 5 грабежей, 40 краж чужого имущества, в том числе 4 квартирных, 26 факт незаконного оборота наркотиков из них 18 сбытов.



За прошедшие сутки на территории области произошло 3 ДТП с пострадавшими, в которых 3 человека получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 17 массовых мероприятий, в которых приняли участие 9715 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 75 полицейских, 59 работников частных охранных предприятий. 10 волонтеров. На случай осложнения оперативной обстановки был сформирован резерв, в количестве 13-ти сотрудников ОВД. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области