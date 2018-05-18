На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге байкер на полном ходу протаранил «десятку»

Накануне вечером, в 19:55, на перекрёстке проспекта Космонавтов и улицы Турбинной 25-летний байкер, на мотоцикле Honda, двигавшийся со стороны железнодорожного вокзала, на полном ходу выехав на перекресток на красный сигнал светофора, протаранил ВАЗ-2110 двигавшуюся во встречном направлении и поворачивающую налево на улицу Турбинную.В результате ДТП мотоциклиста с тяжёлыми травмами доставили в ГКБ № 23.Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга