Новости дня
23:28 | 19.05.2018
На Международный конкурс в Екатеринбурге съедутся участники из семи стран
В конкурсной программе будет представлено множество номинаций, среди которых имидж-образ, арт-объект, фото в стиле фэшн-стрит, бумагопластика и другие. Как сообщают дизайнеры проекта, международный мудьтиобразовательный конкурс «Дизайн-форма» осуществляется с целью организации единого творческого пространства, способствующего развитию зарождающегося потенциала у молодёжи и формированию компетентности в будущей профессионально-творческой деятельности.
Фото: rsvpu.ru
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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