На Международный конкурс в Екатеринбурге съедутся участники из семи стран

23:28 | 19.05.2018

В ближайшую пятницу, 25 мая, в Уральской столице состоится финал Международного молодёжного конкурса «Дизайн-форма-2018». Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, мероприятие пройдёт в стенах РГППУ на Уралмаше. Туда для участия в финале битвы дизайнеров съедутся студенты из 7 стран и более чем 50 городов России.



В конкурсной программе будет представлено множество номинаций, среди которых имидж-образ, арт-объект, фото в стиле фэшн-стрит, бумагопластика и другие. Как сообщают дизайнеры проекта, международный мудьтиобразовательный конкурс «Дизайн-форма» осуществляется с целью организации единого творческого пространства, способствующего развитию зарождающегося потенциала у молодёжи и формированию компетентности в будущей профессионально-творческой деятельности.



Фото: rsvpu.ru