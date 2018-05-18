В Свердловской области установят памятник Николаю II

23:14 | 19.05.2018

В честь года памяти последнего русского царя Союз десантников России и Фонд «Строганофф» изготовили монумент с фигурой Николая II, который будет установлен под Екатеринбургом – в посёлке Билимбай. Установление мемориала произойдёт на территории культурно-исторического, нравственно-патриотического, туристического и духовного центра «Строганов-Центр».



Данный проект осуществляется при поддержке правительства Свердловской области и екатеринбургской епархии. Сообщается, что на памятнике Николаю II будет высечено: «Во имя горячо любимой Родины призываю всех верных сынов Отечества к исполнению Святого долга перед Ним, вывести Государство Российское на путь свободы, славы и благоденствия. Да поможет Господь России!»



По данным историков, в 1899 году по указанию императора на Урал была отправлена научная экспедиция во главе с Дмитрием Менделеевым, который на несколько дней остановился именно в Билимбае. Сегодня этот посёлок – единственный в мире архитектурный образец горно-заводской цивилизации.



Фото: turizm.nso.ru