В Екатеринбурге забывший о полученном сроке мигрант, пришёл в полицию за продлением срока пребывания в стране

19:27 | 19.05.2018

Забавный случай произошел накануне в Свердловской области. В один из отделов миграционного контроля пришёл гражданин Таджикистана. Цель визита, на первый взгляд, была абсолютно понятна, продление разрешения на пребывание в стране и сотрудникам миграционной службы даже показалось, что перед ними законопослушный гражданин. Но это только на первый взгляд, приглядевшись внимательней, они узнали в мужчине грабителя.



Дело в том, что пришедший находился в федеральном розыске. Ранее по решению суда он получил 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии. Мужчина был признан виновным по статье 161 УК РФ «Грабеж», однако в места лишения свободы он не спешил и скрылся от сотрудников областного ГУФСИН.



Находясь в бегах и очевидно забыв о том, что российский суд уже продлил ему пребывание в стране, причём сразу на 3,5 года, иностранец отправился в управление по вопросам миграции, которое, кстати сказать, находится в ведении полиции.



Понятное дело, что отдел миграционного контроля уже располагал данными о беглеце, а соответственно сразу, как только личность пришедшего была установлена, задержал его и передал, с рук на руки, сотрудникам ГУФСИН.



Сейчас забывчивый мигрант отправлен в СИЗО, где и будет дожидаться этапирования в колонию.



Фото: ria.ru