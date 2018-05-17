В Екатеринбурге школьников научили делать БТР

Сегодня в Екатеринбурге в рамках «Ночи музеев» открыли свои двери для всех желающих также и музеи при школах. Так, в школу №48 в комнату Боевой Славы ОМОН пришли на экскурсию учащиеся школы № 171, гимназии №202, ученики хорового лицея. Экскурсию проводили дети - экскурсоводы, ученики шестого класса. Кроме просмотра экспозиций музея был проведен мастер класс по оригами.– Дети научились делать из бумаги БМП, БТР, машины - «Тигр», которые используются бойцами ОМОН при проведении спецопераций, – рассказала корреспонденту veved.ru директор школы №48 Пичугина Лариса Борисовна.По её словам, второклассница Настя К. провела виртуальную экскурсию по историческим местам Верх-Исетского района Екатеринбурга.