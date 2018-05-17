В Екатеринбурге из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали 20 человек

17:41 | 19.05.2018

Сегодня, 19 мая, загорелась квартира на 6-м этаже девятиэтажного дома на улице Красных Борцов в Екатеринбурге. Сообщение о пожаре на пульт МЧС поступило в 12:20.



К месту ЧП выехали 4 единицы техники и 16 человек личного состава подразделений МЧС. По прибытию к месту пожара пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам были эвакуированы 20 человек, в том числе 5 детей.



Не смотря на то, что пожар был потушен в течение 7-ми минут, огонь успел уничтожить имущество в квартире на площади 40 кв. м.







Фото, видео: Александр КОРЕЛОВ/Е1.RU