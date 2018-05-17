Автомобильный беспредел в Екатеринбурге, парни на BMW, объезжая пробку по тротуару, избили велосипедиста и раздавили велосипед

Накануне, 18 мая около 18 часов, в Екатеринбурге на улице Халтурина, следует отметить, на тротуаре, произошёл конфликт между велосипедистом и «автомобилистом» на BMW X5, нагло разъезжающем на автомобиле по пешеходной зоне.Видео, которое опубликовал пользователь форума Е1.RU, красноречиво показывает с какой наглостью водитель BMW X5 (госномер А 918 МЕ 196) проезжает по велосипеду молодого человека, а пассажир наносит ему удар в область плеча, судя по всему бейсбольной битой.Начался конфликт с того, что водитель BMW решил объехать пробку по тротуару, по которому в это время двигались два велосипедиста. Молодой человек, один из велосипедистов, решил перегородить путь наглому автомобилисту и в итоге поплатился за это. Поразмышляв немного, водитель элитного внедорожника направляет машину на велосипед, и проезжая по нему сминает, а в это время пассажир автомобиля, не теряя времени, наносит битой удар по молодому человеку, после чего автомобиль с грозным рыком умчался по тротуару дальше, объезжать пробку.Как пояснил порталу Е1.RU форумчанин, который выложил видео, запись произошедшего была сделана его 19-летней дочерью Сашей. В свою очередь, девушка рассказала Е1.RU, что в тот день они ехали на велосипедах со своим приятелем, 19-летним молодым человеком по имени Антон.«BMW, объезжая пробку, перегородила весь тротуар. Я смогла проехать, а Антон (приятель девушки) нет. Тогда он решил проявить свою гражданскую позицию и добиться того, чтобы машина съехала с тротуара. В машине сидели три человека, они отказывались съезжать на дорогу, стали угрожать. А потом и вовсе проехались по колесу и побили Антона железной битой. О случившемся мы сообщили в отдел ГИБДД, который находился неподалёку», — рассказала девушка.После того как ребята побывали в ГИБДД, они обратились в травмпункт, где врачи диагностировали ушиб левой ноги у Антона.В ГИБДД порталу Е1.RU пообещали прокомментировать инцидент в понедельник, что весьма странно, на лицо не просто нарушение правил дорожного движения, а совершение уголовно наказуемого преступления, кстати по двум статьям УК РФ. Разбираться в произошедшем и давать правовую оценку действиям водителя и пассажира BMW, безусловно, будут правоохранительные органы, а мы со своей стороны будем контролировать ситуацию и сделаем соответствующие редакционные запросы.Фото, видео: читатели Е1.RU Евгений и Александра