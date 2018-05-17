Один из участников рынка водоснабжения Красноуральска признан банкротом

16:33 | 19.05.2018

Один из игроков на городском рынке водоснабжения Красноуральска – ООО «Исток» признано банкротом, в отношении компании открыто конкурсное производство. Такое решение принял Арбитражный суд Свердловской области. Процедура банкротства была инициирована МУП «Муниципальная управляющая компания городского округа Красноуральск».



В реестр требований кредиторов ООО «Исток» включена сумма в размере более 70 млн. рублей. В том числе требования кредитора ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в размере более 44,5 миллионов рублей, требования кредитора Администрации городского округа Красноуральск в размере почти пять миллионов рублей, требования кредитора МУП «МКО ГО Красноуральск» и налоговой инспекции в размере 8,7 миллионов рублей.



Как ранее сообщали наши коллеги из газеты «МК-Урал», с 1 ноября 2014 года по январь 2017 года «Исток» поднимал и очищал воду, а МУП «МУК ГО Красноуральск» поставляло ресурсы конечным потребителям по городским сетям водоснабжения. С января 2017 года объекты водоснабжения были возвращены в город и переданы в управление МУП «МУК ГО Красноуральск» в крайне плачевном состоянии.



При этом в 2015-2016 годах «Исток» пытался прекратить или ограничить подачу воды для жителей Красноуральска, однако суд постановил, что действия ООО «Исток» являлись незаконными, и обязал компанию поставлять воду в надлежащих количестве и качестве.



В 2017 году было доказано, что объекты водоснабжения, бывшие под контролем «Истока» и аффилированных с ним структур, были незаконно выведены из собственности муниципалитета и отданы отдельным физическим и юридическим лицам, в том числе ООО «Новасинтез» ( один из аффилированных с «Истоком» кредиторов).